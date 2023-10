Misato : la musique en famille

Les anglophones appellent cela un family business. Les francophones n'ont pas encore développé le concept dans le domaine de la culture et pourtant eux, y ont plongé. Leur musique est une affaire de famille : d'abord le père, chanteur enthousiaste et déjanté , chantre de l'afrofunk et maintenant les enfants, eux aussi musiciens. Ensemble, ils sont 4 et c'est le nom de leur groupe en lingala, les Misato. Avec leur père Bantunani, ils sortent un nouveau single "Young blood".