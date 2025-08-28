Chargement du lecteur...
7 min 30 s
Partager

Musique : Charlotte Dipanda présente "Dis-moi"

Le
28 Aoû. 2025 à 05h10 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
NAMOURI DOSSO
Notre invitée l'artiste camerounaise Charlotte Dipanda nous parle de son nouveau titre "Dis moi", une collaboration réussie en duo avec Tayc.
Afrique

À la une

Afrique

Église catholique, ONG, tribune d'intellectuels... Ces voix au Cameroun qui font monter la contestation au pouvoir de Paul Biya

International

Bassirou Diomaye Faye en visite à Paris: quels sont les grands sujets sur la table entre le Sénégal et la France?

Danemark

Groenland: après des révélations de la télé danoise sur l'ingérence américaine, le chargé d'affaires américain convoqué

International

A Chisinau, Macron, Merz et Tusk affichent leur "soutien déterminé" à la Moldavie face à Moscou

International

Est de la RD Congo: tensions meurtrières entre les Wazalendo et l'armée congolaise

International

Israël intensifie ses opérations autour de Gaza-ville

International

Une "offense à la France tout entière" : Macron réplique à Netanyahu sur l'antisémitisme

Afrique

Afrique du Sud, Égypte, Maroc... Ces pays africains qui comptent le plus de millionnaires

International

Un juge brésilien ordonne une surveillance permanente de Bolsonaro pour "risque de fuite"

International

En Cisjordanie, l'armée israélienne saisit 400.000 euros et blesse des dizaines de personnes au cours d'une opération