5 min 41 s

Musique : "Impérial", le nouvel album de l'artiste ivoirien Soum Bill

Par TV5MONDE NIDHYA PALIAKARA

C'est l'une des plus belles voix de la musique ivoirienne et notamment du zouglou. Soum Bill présente son dernier album « Impérial » enregistré entre Abidjan et Paris. Il sera en concert à Paris le 14 octobre.