Musique : la Gabonaise Emma'a exprime son amour de l'amour

Elle est une jeune artiste gabonaise qui monte de plus en plus. Le monde l'a découverte avec son titre "Encré", sorti l'année dernière et remixé par les plus grands DJ. Elle revient avec un nouvel EP qui porte son nom et dans lequel "il n'y aura que de l'amour."