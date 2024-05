TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

7 min 31 s

Musique : la tournée européenne de la chanteuse congolaise Dena Mwana

Par TV5MONDE NIDHYA PALIAKARA

Dena Mwana est une figure du Gospel, dont la voix et l'aura ont dépassé les frontières de la République démocratique du Congo natale. L'auteure, compositrice et interprète est sur notre plateau pour nous présenter son dernier EP et nous parler de sa tournée européenne.