TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

5 min 11 s

Musique : le chanteur et guitariste Sango présente "Ndola ngo"

Par TV5MONDE NIDHYA PALIAKARA

Entre racines africaines et influences soul, funk et pop, il est de retour avec sa musique afro-back et un nouveau single. Entretien avec le chanteur et guitariste Sango.