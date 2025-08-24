Chargement du lecteur...
8 min 54 s
Musique : le flow dynamique d'Ami Yerewolo

Le
24 Aoû. 2025 à 05h32 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
Patrice Férus
Reconnue pour ses textes féministes, son flow technique et son énergie magnétique, notre invitée Ami Yerewolo est la première rappeuse malienne.
