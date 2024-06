TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Musique : le folk enivrant du duo tunisien Yuma

Par TV5MONDE DOMINIQUE TCHIMBAKALA

Ils sont l'un des visages de la musique contemporaine tunisienne. Le duo Sabrine Jenhani et Ramy Zoghlami, intimiste et solaire, déploie une musique fusionnant rock, folk et blues avec une démarche militante dans le phrasé et des sonorités gutturales généreusement suaves. Ils sont les invités du festival Arabofolies qui se tient à l'Institut du monde arabe jusqu'au 20 juin.