Musique : le grand retour de Mohombi

Il cumule plus de 600 millions de vues sur internet. Après une longue absence sur le devant de la scène, il signe son grand retour avec une ode à la femme de couleur, sur le titre « Chocola ». L'artiste, compositeur, interprète et producteur d'origine congolaise, Mohombi, évoque également son combat pour la protection des femmes victimes de l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo.