8 min 38 s

Musique - Mali : Thialé Arby, "la voix du désert et de la paix"

Par TV5MONDE NAMOURI DOSSO

Notre invité, Thialé Arby, est une figure emblématique de la scène musicale malienne. Surnommé "la voix du désert et de la paix", l'artiste engagé nous parle de sa musique, dans laquelle il réalise une fusion audacieuse de musiques traditionnelles et contemporaines, et des ponts qu'il tente d'ériger entre les communautés de son pays marqué par des tensions.