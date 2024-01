TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Musique : Nina Oumou sort un nouveau single

Par TV5MONDE DOMINIQUE TCHIMBAKALA

Elle est auteure, compositrice et interprète. Nina Oumou a fait ses premiers pas dans la musique face au grand public il y a peu et elle sort un nouveau single, "viens on danse"... Des tonalités RnB, et un rythme entraînant...