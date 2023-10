Musique : Nneka, l'âme et le coeur de la musique nigériane

Une jolie voix, un bel esprit et de l'engagement. Nneka est une figure de la scène soul et reggae africaine depuis le début des années 2000. Elle revient avec une tournée européenne et un nouvel album dans lequel elle porte un regard aiguisé sur le monde qui nous entoure.