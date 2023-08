TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

7 min 22 s

Musique : Salatiel, tête d'affiche du festival Afromonde

Par TV5MONDE NAMOURI DOSSO

Chanteur, musicien, arrangeur et producteur. Depuis un certain nombre d?années, il s?est imposé dans l?univers musical africain et international. L?artiste camerounais, Salatiel, sera la tête d?affiche du festival Afromonde à Montréal, au Canada, du 25 au 28 août. Il évoque son évolution depuis le morceau WATER en collaboration avec Beyoncé et son idole, Pharrell Williams.