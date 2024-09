TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Musique : Siän Pottok, coup de foudre pour le"Kamele NGoni"

Par TV5MONDE DOMINIQUE TCHIMBAKALA

Sa musique est inclassable et ses inspirations multiples. Fruit du métissage entre le Congo, l'Inde et l'europe, l'artiste chante et joue avec le ngoni, instrument traditionnel d'Afrique de l'ouest. Nous recevons Sian Pottok à l'occasion de la sortie de son album "Deep waters".