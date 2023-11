Musique : tournée et nouvel album pour l'artiste togolais Amen Viana

Il a ?uvré dans l'ombre de grand noms de la musique comme Keziah Jones. Aujourd'hui il est en pleine lumière pour nous présenter son nouvel album "The Afrocanalyst 1.0". Le guitariste, chanteur et compositeur togolais Amen Viana présentera pour la première fois son nouvel album au New Morning, à Paris, le 21 Novembre.