Niger : 269 soldats américains ont été rapatriés

Plus de 269 soldats américains sur les 946 présents au Niger ont d'ores et déjà quitté le pays. Ce départ fait suite à un accord signé, le 19 mai 2024, entre Washington et le régime militaire de Niamey, arrivé au pouvoir par un coup d'État en juillet 2023.