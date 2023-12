Niger : la Cour de justice de la Cédéao ordonne la libération de Mohamed Bazoum

Les avocats de Mohamed Bazoum ont obtenu gain de cause devant la Cour de justice de la Cédéao. Cette dernière a ordonné la libération immédiate et sans conditions du président nigérien renversé et détenu depuis le 26 juillet dernier. La Cour demande également à ce qu'il soit réinstallé dans ses fonctions dans un délai d’un mois.