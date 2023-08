TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 8 s

Niger : les putschistes accusent la France qui "dément fermement"

Par TV5MONDE ANNE-FLEUR LESPIAUT

Les militaires au Niger accusent la France d'avoir violé l'interdiction de leur espace aérien et d'avoir libérer des djihadistes. Paris a fermement démenti et assure que "Le vol effectué ce matin était autorisé et coordonné avec l'armée nigérienne" et nie la présence de terroristes.