Niger : que sait-on des deux nouveaux groupes armés, hostiles au nouveau pouvoir ?

Cette semaine, deux groupes armés, le FPJ et le FPL, ont fait leur apparition. Tous deux partagent une même revendication : la libération du président Mohamed Bazoum, toujours retenu par les militaires au pouvoir. Décryptage avec le journaliste et président du CIRES, le centre international de réflexions et d'études sur le Sahel, Seidik Abba.