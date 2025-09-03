Aller au contenu principal
TV5MONDE
TV5MONDE Plus
TV
Info
Langue française
Afrique
Plus
Et aussi...
Voyage
Nos applications mobiles
Réception TV
Nous rejoindre
TV5MONDE à travers le monde
TV5MONDE Amérique Latine
FR, EN, ES
TV5MONDE Asie/Pacifique
fr, en
TV5MONDE États-Unis
En
TV5MONDE Europe
FR, EN, NL, DE, RO
TV5MONDE Maghreb-Orient
FR, EN, AR
Info
Recherche
Rechercher
Période de publication
Au
Menu
Sitemap
Guerre en Ukraine
Guerre en RDC
Afrique
Accueil Afrique
International
Accueil International
Environnement
Accueil Environnement
Terriennes
Accueil Terriennes
Sport
Accueil Sports
Culture
Accueil Culture
Société
Accueil Société
Économie
Accueil Économie
Science
Accueil Sciences
Vidéos
JT
JT international
Le 64'
JT Afrique
JT Éco
+ info
Fil d'Ariane
Accueil
>
Afrique
Back to top
TV5 JWPlayer Field
Chargement du lecteur...
3 min 3 s
Nigeria: Apakin perd ses dernières défenses naturelles
Le
03 Sep. 2025 à 06h10 (TU)
Mis à jour le
03 Sep. 2025 à 06h18 (TU)
Par
TV5MONDE
GOLNOUCHE BARZEGAR
À Lagos, plus d'une douzaine de communautés côtières subissent l'érosion marine. Apakin, particulièrement touchée, a perdu en 2021 ses derniers 50 mètres d'arbres protecteurs face aux vagues océaniques.
Afrique
À la une
International
La Chine est "inarrêtable", dit le président Xi devant Poutine et Kim
International
Pourquoi le brouillage de l'avion d'Ursula von der Leyen envoie un "avertissement sévère à l'UE"
International
Journalistes tués en Syrie : Bachar al-Assad visé par un mandat d’arrêt français, 13 ans après le bombardement du centre de presse
International
Israël intensifie ses préparatifs en vue d'une offensive sur Gaza-ville
International
Brésil : le procès de Bolsonaro entre dans sa phase finale
International
Après la France et le Canada, la Belgique envisage de reconnaître l'état de Palestine
Société
La terre tremble à nouveau en Afghanistan, déjà endeuillé par l'un de ses pires séismes
Sport
La boxeuse Imane Khelif porte plainte contre World Boxing: retour sur une affaire qui agite le monde du sport
Défense européenne
381 milliards d’euros en 2025: vers des "sommes record" dépensées par l'UE pour sa défense
Société
Burkina Faso : jusqu'à 5 ans de prison pour les homosexuels
X
Facebook
YouTube
Instagram
À propos
Contact
Mentions légales
Charte déontologique
Accessibilité non conforme
CGU
Confidentialité
Charte des cookies
Gérer les cookies
Applications mobiles
Nous rejoindre
Presse
Marchés publics
Recevoir TV5MONDE