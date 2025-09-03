Chargement du lecteur...
Nigeria: Apakin perd ses dernières défenses naturelles

Le
03 Sep. 2025 à 06h10 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
GOLNOUCHE BARZEGAR
À Lagos, plus d'une douzaine de communautés côtières subissent l'érosion marine. Apakin, particulièrement touchée, a perdu en 2021 ses derniers 50 mètres d'arbres protecteurs face aux vagues océaniques.
