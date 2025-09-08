TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 55 s

Nigeria : attaque meurtrière dans l'état du Borno

Par TV5MONDE ALLISON FERNANDES

Aucune organisation n'a revendiqué l'attaque jihadiste de Darul Jamal au Nigeria qui a fait 63 morts. La population reste désemparée et les autorités semblent dépassées malgré 30 terroristes neutralisés.