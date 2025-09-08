Chargement du lecteur...
Nigeria : attaque meurtrière dans l'état du Borno

08 Sep. 2025 à 06h12 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
ALLISON FERNANDES
Aucune organisation n'a revendiqué l'attaque jihadiste de Darul Jamal au Nigeria qui a fait 63 morts. La population reste désemparée et les autorités semblent dépassées malgré 30 terroristes neutralisés.
