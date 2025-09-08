Aller au contenu principal
TV5MONDE
TV5MONDE Plus
TV
Info
Langue française
Afrique
Plus
Et aussi...
Voyage
Nos applications mobiles
Réception TV
Nous rejoindre
TV5MONDE à travers le monde
TV5MONDE Amérique Latine
FR, EN, ES
TV5MONDE Asie/Pacifique
fr, en
TV5MONDE États-Unis
En
TV5MONDE Europe
FR, EN, NL, DE, RO
TV5MONDE Maghreb-Orient
FR, EN, AR
Info
Recherche
Rechercher
Période de publication
Au
Menu
Sitemap
Guerre en Ukraine
Guerre en RDC
Afrique
Accueil Afrique
International
Accueil International
Environnement
Accueil Environnement
Terriennes
Accueil Terriennes
Sport
Accueil Sports
Culture
Accueil Culture
Société
Accueil Société
Économie
Accueil Économie
Science
Accueil Sciences
Vidéos
JT
JT international
Le 64'
JT Afrique
JT Éco
+ info
Fil d'Ariane
Accueil
>
Afrique
Back to top
TV5 JWPlayer Field
Chargement du lecteur...
1 min 55 s
Nigeria : attaque meurtrière dans l'état du Borno
Le
08 Sep. 2025 à 06h12 (TU)
Mis à jour le
08 Sep. 2025 à 06h17 (TU)
Par
TV5MONDE
ALLISON FERNANDES
Aucune organisation n'a revendiqué l'attaque jihadiste de Darul Jamal au Nigeria qui a fait 63 morts. La population reste désemparée et les autorités semblent dépassées malgré 30 terroristes neutralisés.
Afrique
À la une
International
Otages: "dernier avertissement" de Trump au Hamas, qui se dit prêt à négocier
International
Bayrou une dernière fois devant les députés pour sa chute annoncée
International
Royaume-Uni: les arrestations de centaines de manifestants pro-Palestine à Londres sont-elles anti-démocratiques ?
"L'œil de Slimane"
ÉDITO. Le plan d'une "Riviera du Moyen-Orient", un requiem pour Gaza
International
États-Unis: deux Américains d'origine camerounaise arrêtés pour leur rôle auprès des séparatistes anglophones au Cameroun
International
Mostra de Venise : quand les cinéastes offrent à Gaza un premier rôle
International
Qui était Carlo Acutis, l'adolescent influenceur devenu saint ?
International
L'armée israélienne détruit une nouvelle tour d'habitation à Gaza-ville, où elle étend ses opérations
Économie
Raid dans une usine américaine: les Sud-Coréens vont bientôt être relâchés selon Séoul
Sport
"Une obsession du sexe vrai": les "tests de féminité" refont débat après l'éviction de la France aux Mondiaux de boxe
X
Facebook
YouTube
Instagram
À propos
Contact
Mentions légales
Médiateur
Charte déontologique
Accessibilité non conforme
CGU
Confidentialité
Charte des cookies
Gérer les cookies
Applications mobiles
Nous rejoindre
Presse
Marchés publics
Recevoir TV5MONDE