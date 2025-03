TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Nigeria : des postes habituellement pris par des hommes

Par TV5MONDE LAURE DE MATOS

Selon plusieurs experts et professionnels du secteur des transports, la conjoncture économique actuelle du Nigeria pousse de plus en plus de femmes à se lancer en tant que conductrices de bus et de VTC.