Nigéria : La nature pour inspiration

Par TV5MONDE PASCALE ACHARD

Emmanuel E-ko-ko-Tou transforme les branches, les troncs et les racines d'arbres en sculptures. Des matériaux organiques pour explorer la puissance des richesses naturelles, mais aussi l'importance des origines.