2 min 10 s

Nigeria : la raffinerie Dangote, un difficile démarrage

Par TV5MONDE N'DARICALING LOPPY

La méga-raffinerie Dangote, près de Lagos, est en service depuis six mois. Cette usine, la plus grande raffinerie d'Afrique, a été construite par l'homme d'affaire nigérian Aliko Dangote. Elle doit permettre au pays de valoriser son pétrole et de produire ses propres carburants, mais le démarrage s'avère compliqué.