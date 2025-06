Nigeria : plus de 150 morts suite aux inondations

À Mokwa, une ville du centre-nord du Nigeria, une catastrophe naturelle d'une ampleur sans précédent a frappé, laissant derrière elle un paysage de désolation. Une voie ferrée, autrefois abandonnée, s'est retrouvée suspendue dans les airs, semblant flotter au-dessus d'un vaste étang d'eau boueuse. Ce phénomène étrange a marqué le début d'une série d'événements tragiques qui ont bouleversé la région.



Jeudi matin, la voie ferrée, perchée à environ 30 mètres de hauteur, a cédé sous la pression de l'eau. Le ballast qui la soutenait formait une digue, retenant l'eau pendant quelques heures avant de céder. L'explosion de cette digue a provoqué une inondation dévastatrice, emportant un quartier entier en quelques heures. Les flots impétueux ont charrié des débris et des corps jusqu'à 10 kilomètres de Mokwa, atteignant le fleuve Niger.



Des vies dévastées



Les habitants de Mokwa, hébétés, errent désormais sur les lieux de ce qui était autrefois leur foyer. Adama Youssouf, un résident de 36 ans, a perdu neuf membres de sa famille dans cette tragédie. Seul le corps de l'un de ses proches a été retrouvé. "Notre maison a été complètement emportée par les eaux", témoigne-t-il, debout à l'endroit où se trouvait sa chambre. "J'ai tout perdu, ma femme, ma mère, mes enfants et d'autres membres de ma famille."



Malgré l'ampleur de la catastrophe, les forces de sécurité présentes sur place sont rares. Une pelleteuse s'efforce de déblayer les décombres, mais le bilan humain, déjà estimé à plus de 150 morts, pourrait encore s'alourdir. "Je pense que des centaines de vies ont disparu ici", déclare un témoin. "On est convaincu qu'il reste des cadavres ensevelis sous le pont."



Ces inondations sont les plus graves que la région ait connues de mémoire d'homme. Elles sont exacerbées par le changement climatique, mais aussi par des défaillances humaines, telles que des systèmes de drainage inappropriés et la construction d'habitations en zones inondables. La saison des pluies, qui ne fait que commencer au Nigeria, s'annonce longue et difficile, durant généralement six mois.