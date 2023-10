Octobre rose au Sénégal : un enjeu de santé publique [LeMémo]

Le cancer du sein est l'un des plus fréquent au Sénégal, notamment chez les jeunes femmes. Le gouvernement sénégalais avec l'Institut de lutte contre le cancer de Dakar, met alors en place la gratuité du dépistage. Le traitement par chimiothérapie devient également gratuit. Ces mesures font progresser la prévention auprès des femmes. Quatorze ans après, le programme de dépistage s'étend de plus en plus dans le pays. Cette politique du gouvernement sénégalais a aussi fait évoluer la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus en Afrique. Reportage en 2010 à Dakar.