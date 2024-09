TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

ONU : bientôt deux sièges permanents pour l'Afrique ?

Par TV5MONDE DOMINIQUE TCHIMBAKALA, Fanny Chauvin

Les États-Unis y sont favorables, mais sans droit de veto pour les pays africains. Quel intérêt? On en parle avec le journaliste Francis Kpatindé et notre correspondante à New York, Fanny chauvin.