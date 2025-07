TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 43 s

Osaka Expo 2025 : la Côte d'Ivoire à l'honneur

Par TV5MONDE

C'est la seconde fois que la ville d'Osaka accueille une exposition universelle, la précédente remonte à 1970. Cette année, plus de 160 pays et organisations sont présents sur le thème de « la vie et un avenir meilleur pour tous », avec notamment une forte représentation du continent africains dont la Côte d'Ivoire.