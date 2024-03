TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 15 s

Ouganda : la passion de la "lutte sur terrain mou"

Par TV5MONDE GOLNOUCHE BARZEGAR

Un ring creusé à même le sol, de jeunes hommes et jeunes femmes qui s'affrontent en enchaînant plongeons et chutes avec cris et grimaces... En Ouganda , on apppelle ça la lutte sur terrain mou. Une réplique locale du catch pratiqué ailleurs dans le monde.