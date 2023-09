"Parfums d'Orient", un voyage olfactif de l'Arabie à l'Inde

Découvrir l'histoire, les implications sociales et les oeuvres qui entourent le geste millénaire de parfumer et de se parfumer, c'est ce que propose l'exposition "Parfums d'orient". Un voyage visuel et olfactif, de l'Antiquité à nos jours, des rives de l'océan Atlantique aux confins de l'Inde. Entretien avec Agnès Carayon co-commissaire de l'exposition.