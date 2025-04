TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 48 s

Philosophie : mort du grand penseur Valentin-Yves Mudimbe

Par TV5MONDE LOUP BUREAU

Valentin-Yves Mudimbe, l'un des fondateurs de la pensée postcoloniale contemporaine, est décédé dans la nuit de lundi à mardi. Son oeuvre a permis de déconstruire le regard de l'occident sur le continent africain et son histoire. Peu connu en France, l'écrivain et philosophe congolais est énormément lu et admiré aux États-Unis, où il a enseigné jusqu'à la fin de sa vie.