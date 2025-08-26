"Plus discrète et morcelée" : comment la Russie poursuit son offensive en Afrique, deux ans après la mort du patron de Wagner Prigojine

Deux ans après la mort d'Evgueni Prigojine, les opérations d'influence russes continuent en Afrique. Ce qui n'a pas échappé au collectif "All Eyes on Wagner". Lou Osborn, enquêtrice et membre du collectif, détaille pour TV5Monde, quelles sont précisément ces nouvelles méthodes d'influence.

Deux ans après la disparition d'Evgueni Prigojine, la Russie continue de renforcer sa présence en Afrique. Mais l'approche est cette fois-ci différente. Exit les mercenaires de Wagner, place désormais à une stratégie plus subtile et discrète, mais redoutablement efficace.

Réinventer l'influence

Depuis la mort de Prigojine, la Russie a modifié sa manière d'exercer son influence sur le continent africain. Lou Osborne, enquêtrice au sein du collectif All eyes on Wagner, explique que la Russie s'appuie désormais sur un réseau savamment constitué notamment d'agences de communication, de consultants politiques et d'ONG culturelles.

Ils cherchent des personnes qui ont de l'influence, des activistes, des journalistes pour qu'ils déroulent les messages favorables au Kremlin

Cette approche morcelée permet à la Russie de maintenir son influence tout en restant sous les radars. Moscou cherchent à établir des réseaux d'influence en recrutant des personnalités locales telles que des politiciens, des activistes et des journalistes. Ces individus sont ensuite chargés de diffuser des messages favorables au Kremlin.

Les partisans du capitaine Ibrahim Traoré défilent en brandissant un drapeau russe dans les rues de Ouagadougou, au Burkina Faso, le 2 octobre 2022. AP Photo/Sophie Garcia, File

La vitrine African Inititiative

African Initiative est l'une des plateformes clés de cette offensive russe. Présentée comme un média spécialisé sur l'Afrique, elle permet de véhiculer des messages pro-russes à travers tout le continent. Implantée notamment au Burkina Faso, au Mali et au Niger, cette organisation crée des ONG locales pour tisser du lien avec les civils et recruter des influenceurs.

On sait que au Niger, ils sont promus par la junte, elle contacte la société civile et les mets en relation avec African Initiative qui les rémunère ensuite en échange de message positif favorables au Kremlin.

Un autre acteur de cette stratégie révélé par l'enquête du collectif, c'est Africa Politology. Ce groupe d'experts russes perpétue l'héritage des réseaux Wagner. Composé de consultants, d'avocats et de spécialistes en communication stratégique, cette nouvelle entité conseille la Russie sur les stratégies d'influence à adopter dans divers pays africains.

Comment s'organise la riposte ?

Face à ces nouvelles méthodes, les gouvernements africains et leurs partenaires occidentaux cherchent à optimiser leur riposte. L'exemple de l'Angola, qui a arrêté des consultants en les associant au groupe Wagner, montre l'efficacité d'une approche combinant application de la loi et couverture médiatique. Le renforcement des mécanismes de transparence et des processus démocratiques est également crucial pour muscler la résilience des pays africains contre les ingérences étrangères.

On doit prêter attention aux pays qui vont vivre une élection cette année, parce qu'ils sont vulnérables. C'est le travail de la presse locale d'ouvrir l'œil et de voir dans quelle mesure ils sont approchés. Ce sont ces petits signes là qu'il faut regarder.

Alors que plusieurs élections sont prévues en Afrique, des pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Cameroun et la Guinée équatoriale pourraient être les prochaines cibles de cette offensive russe renouvelée. Pour ces pays, il est essentiel de rester vigilant face aux signaux d'ingérences.

