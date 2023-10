Présidentielle au Liberia : quel bilan pour George Weah ?

Il a passé 6 ans à la tête de son pays et s'apprête à briguer un second mandat. George Weah, ancienne star du football et candidat à la présidentielle au Liberia. A son arrivée, il avait promis de se mettre au service de la jeunesse et des plus pauvres. Quel est son bilan ?