Présidentielle au Sénégal : 20 candidatures validées

Par TV5MONDE DOMINIQUE TCHIMBAKALA, LOLA COLLOMBAT

Le Conseil Constitutionnel a publié sa liste définitive. Karim Wade, Ousmane Sonko et Aminata Touré sont définitivement écartés. Entretien avec Assane Diop, journaliste et ancien présentateur du journal Afrique de RFI et Dié Maty Fall, journaliste au quotidien Le Soleil.