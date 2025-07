Présidentielle en Côte d'Ivoire: le front "Gbagbo ou rien" se fissure avec la candidature d'Ahoua Don Mello

Pour lui, il s'agit d'une "nécessité absolue pour l'avenir du parti”. Après deux semaines de débats intenses, Ahoua Don Mello, le vice-président en charge de la promotion du panafricanisme au sein du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI), a officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle.

Cette déclaration a été faite ce mercredi 23 juillet lors d'une interview accordée à Jeune Afrique. Une décision qui marque un tournant potentiel dans la dynamique politique du parti. Une élection présidentielle doit se tenir le 25 octobre en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, président de 2000 à 2011, s'est déclaré candidat, mais est inéligible en raison d'une condamnation judiciaire en 2018.

Avant de prendre une décision définitive, Ahoua Don Mello souhaite qu'un débat interne soit organisé au sein du PPA-CI. Cette démarche vise à garantir que toutes les voix du parti soient entendues et que la décision finale reflète un consensus.

Dans une lettre révélée le 11 juillet dernier, Ahoua Don Mello proposait la possibilité que plusieurs cadres du parti soient autorisés à présenter leur candidature, au cas où Laurent Gbagbo n'arrive pas à obtenir sa réinscription sur les listes électorales.

Mais ce n’est pas tout, Ahoua Don Mello a une autre ambition, à plus grande portée. Il veut rassembler les forces de gauche ivoiriennes. Il affirme avoir multiplié les rencontres avec des figures politiques majeures comme Pascal Affi N’Guessan, Simone Gbabo ou Mamadou Koulibaly, le représentant régional des BRICS, pour créer une union plus forte.

”À un moment donné, on se demandera comment faire pour cumuler nos forces, et on se rangera derrière le meilleur profil”.

Ahoua Don Mello,