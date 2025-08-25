Chargement du lecteur...
Présidentielle en Côte d'Ivoire : Tidjane Thiam dépose sa candidature malgré sa radiation des listes électorales

Le
25 Aoû. 2025 à 05h17 (TU)
Mis à jour le
Par
Clara De Antoni

Même s'il a été radié de la liste électorale par la justice, Tidjane Thiam ne baisse pas les bras. Les soutiens de l'opposant sont venus officiellement déposer son dossier de candidature à la veille de l'annonce des candidatures officiellement retenues.

La scène politique ivoirienne, en effervescence. Tidjane Thiam, figure emblématique de l'opposition, a officiellement déposé sa candidature à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Un geste qui marque un tournant significatif pour ses partisans, qui voient en lui un symbole d'espoir et de changement, malgré son impossibilité de participer à la course présidentielle ivoirienne d'octobre.

Un parcours semé d'embûches

Tidjane Thiam, franco-ivoirien, a rencontré des obstacles juridiques en avril dernier lorsque la justice ivoirienne l'a radié de la liste électorale. Une radiation justifiée par les autorités par le fait qu'il n'ait pas renoncé à sa nationalité française suffisamment tôt. Selon la justice, cette "erreur" l'empêche d'être inscrit sur la liste électorale. Face à cette décision, Tidjane Thiam a saisi le Comité des droits de l'homme des Nations unies, qui a exhorté la Côte d'Ivoire à garantir ses droits politiques.

Ivory

Les partisans des partis d'opposition PPA-CI et PDCI manifestent pour réclamer des réformes électorales et l'inscription de Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Soro Guillaume et Blé Goudé sur les listes électorales à Abidjan, en Côte d'Ivoire, samedi.

AP Photo/Diomande Ble Blonde


Malgré le contexte, les soutiens de Tidjane Thiam ont déposé son certificat de nationalité ivoirienne auprès de la Commission électorale indépendante. Un geste qui a suscité un vif soulagement parmi ses partisans, lassés de Alassane Ouattara. Ces derniers, rassemblés en nombre, ont exprimé leur détermination à soutenir leur candidat, scandant "Titi président".

Nous somme là aujourd'hui pour demander la candidature de Tidjane Thiam.

Une militante du PDCI

L'espoir de ses partisans

Pour certains militants, l'absence de Tidjane Thiam sur la liste électorale ne constitue pas un frein, arguant, selon eux, qu'il n'est pas explicitement requis d'être inscrit sur cette liste pour se présenter à la présidence. La Commission électorale indépendante devra prochainement se prononcer sur la validité de sa candidature, après l'avis du Conseil constitutionnel.

La décision finale des autorités électorales sera déterminante pour les élections à venir. En attendant, Tidjane Thiam et ses soutiens restent mobilisés.

