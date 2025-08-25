Chargement du lecteur...
2 min 5 s
Partager

Présidentielle en Côte d'Ivoire : Tidjane Thiam dépose sa candidature malgré son exclusion des listes électorales

Le
25 Aoû. 2025 à 05h17 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
CLARA DE ANTONI

Même s'il a été radié de la liste électorale par la justice, Tidjane Thiam ne baisse pas les bras. Les soutiens de l'opposant sont venus officiellement déposer son dossier de candidature à la veille de l'annonce des candidatures officiellement retenues.

La scène politique ivoirienne, en effervescence. Tidjane Thiam, figure emblématique de l'opposition, a officiellement déposé sa candidature à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Un geste qui marque un tournant significatif pour ses partisans, qui voient en lui un symbole d'espoir et de changement, malgré l'invalidité de sa candidature. 

Un parcours semé d'embûches

Tidjane Thiam, franco-ivoirien, a rencontré des obstacles juridiques en avril dernier lorsque sa candidature a été rejetée par la justice ivoirienne. Un refus justifié par les autorités par le fait qu'il n'ait pas renoncé à sa nationalité française suffisamment tôt. Selon la loi, cette "erreur" l'empêche de concourir. Face à cette décision, Tidjane Thiam a saisi le Comité des droits de l'homme des Nations unies, qui a exhorté la Côte d'Ivoire à garantir ses droits politiques.

Ivory

Les partisans des partis d'opposition PPA-CI et PDCI manifestent pour réclamer des réformes électorales et l'inscription de Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Soro Guillaume et Blé Goudé sur les listes électorales à Abidjan, en Côte d'Ivoire, samedi.

AP Photo/Diomande Ble Blonde


Malgré le contexte, Tidjane Thiam a pu déposer son certificat de nationalité ivoirienne auprès de la Commission électorale indépendante. Un geste qui a suscité un vif soulagement parmi ses partisans, lassés de Alassane Ouattara. Ces derniers, rassemblés en nombre, ont exprimé leur détermination à soutenir leur candidat, scandant "titi président".

Nous somme là aujourd'hui pour demander la candidature de Tidjane Thiam

Militante du PDCI

L'espoir de ses partisans

Cependant, une zone d'ombre demeure : le nom de Tidjane Thiam n'apparaît pas sur la liste électorale. Pour certains militants, cela ne constitue pas un frein, arguant qu'il n'est pas explicitement requis d'être inscrit sur cette liste pour se présenter à la présidence. La Commission électorale indépendante devra prochainement se prononcer sur la validité de sa candidature, après l'avis du Conseil constitutionnel.
 

En Côte d'Ivoire, ce n'est écrit nulle part qu'il faut être inscrit sur les listes électorales pour être élu président. 
Audrey Gilberte - Membre du bureau politique du PDCI

La décision finale des autorités électorales sera déterminante pour les élections à venir. En attendant, Tidjane Thiam et ses soutiens restent mobilisés, prêts à défendre leur vision d'une Côte d'Ivoire unie.

Afrique

À la une

International

"Flambée de l'antisémitisme en France": l'ambassadeur américain à Paris convoqué après ses critiques sur Macron

International

Plusieurs blessés et des morts après des bombardements de l'armée israélienne sur des sites rebelles houthis au Yémen

Sport

AfroBasket 2025: les basketteurs angolais champions d'Afrique à domicile

Afrique

Demande de peine de mort contre Joseph Kabila : quelles sont les réactions en RD Congo ?

International

Zelensky réclame à nouveau une rencontre avec Poutine, Moscou lui reproche son insistance

International

Royaume-Uni : l'extrême-droite organise des manifestations contre les demandeurs d'asile

International

Le typhon Kajiki s'approche du Vietnam, 30.000 personnes évacuées

International

États-Unis : Kilmar Abrego García, symbole des contradictions politiques

International

"Plus d'un million de personnes en situation d'urgence": pourquoi l'ONU reconnaît désormais l'état de famine dans la bande de Gaza

International

La Corée du Nord teste deux nouveaux missiles, sur fond de tensions avec Séoul