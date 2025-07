TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

6 min 32 s

Quelle efficacité pour le document signé entre Kinshasa et l'AFC/M23 ?

Par TV5MONDE NIDHYA PALIAKARA

Seulement deux jours après la signature d'une déclaration de principe entre la RDC et les rebelles de l'AFC/ M23, des affrontements ont été signalés au Nord Kivu et au Sud Kivu alors qu'un accord global de paix doit être signé au plus tard le 18 août. Entretien avec Jacquemain Shabani, vice-Premier ministre congolais et ministre de l'Intérieur.