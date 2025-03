TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Ramadan : des ajustements dans l'assiette, une joie du partage qui ne change pas

Par TV5MONDE CLEMENT BONNEROT

Pendant le mois de Ramadan, chaque soir, la rupture du jeûne se partage en famille autour de tables souvent généreusement garnies. De nombreux médecins et nutritionnistes alertent sur l'excès de sucres et de graisses au cours de ces repas. À Dakar, certains proposent désormais des alternatives équilibrées qui allient plaisir et diététique.