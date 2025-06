TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 3 s

RD Congo : accord de paix, entre espoirs et pessimisme

Par TV5MONDE CHRISTINA MOLLEOVA

Ce dimanche, c'est à Washington, sous l'égide du gouvernement américain, que la République Démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix destiné à mettre fin à plus de 30 ans de conflit. Le Qatar a également apporté sa pierre à l'édifice. Mais dans les rues de Kinshasa, Goma et Bukavu, les avis oscillent entre espoir et scepticisme.