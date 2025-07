TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

RD Congo : après l'accord de paix, le spectre d'une nouvelle guerre ?

Par TV5MONDE SIMON RODIER

Dans l'Est de la RDC, les habitants retiennent leur souffle. Plus de 7.000 soldats et leurs alliés ont atterri à Kalemi, direction Uvira. Objectif : reprendre Goma et Bukavu, aux mains du M23. Une contre-offensive d'ampleur, en pleine négociation de paix.