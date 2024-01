TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 18 s

RD Congo : certains résultats invalidés par la Céni

Par TV5MONDE CHRISTINA MOLLEOVA, Dady Songohozo, AMANI ALIMASI JOSEPH

C'est donc dans la nuit du 5 janvier que la Commission Nationale électorale indépendante de RDC a annoncé sa décision. Alors que le pays attend toujours les résultats des élections législatives, provinciales et municipales partielles du 20 décembre dernier, certains résultats sont d'ores et déjà annulés en raison d'irrégularités et de fraudes.