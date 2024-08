TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 14 s

RD Congo : commémoration de la "guerre des 6 jours"

Par TV5MONDE FANNY NOARO-KABRE

Plus d'un millier de Congolais ont été victimes de combats entre armées rwandaises et ougandaises à Kisangani, en l'an 2000. Une journée pour commémorer également les victimes de plus de 30 ans de guerre à l'est du pays.