5 min 39 s

RD Congo : Comment les évangéliques ont rapproché Kinshasa et Washington

Par Pierre Desorgues NIDHYA PALIAKARA

Quel est le poids des évangéliques dans l'accord de paix signé entre Washington et Kinshasa et dans la déclaration de principe signé entre la RDC et le Rwanda à Doha ? Décryptage de Pierre Desorgues, journaliste TV5Monde.