RD Congo : de quoi est accusé Joseph Kabila à l'ouverture de son procès

Trahison, torture, occupation de la ville de Goma… l’ancien président de la République Démocratique du Congo, Joseph Kabila, risque lourd à l’issue de son procès qui s’est ouvert vendredi 25 juillet.

Accusé de crimes graves, Kabila est absent de son propre procès devant la Haute cour militaire et sera jugé par défaut. La localisation de l'ex-chef d'État actuelle reste inconnue.

L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, arrive pour rencontrer des chefs religieux à sa résidence de Kinyogote, à Goma, dans l'est du Congo, contrôlée par le M23, le jeudi 29 mai 2025. AP Photo/Moses Sawasawa

Le procès de l’ex-président a débuté par la lecture de l'acte d'accusation, énumérant des charges sévères : participation à un mouvement insurrectionnel, crimes contre la paix, homicide intentionnel, trahison, viol, torture, déportation et occupation de la ville de Goma. Ces accusations sont passibles de la peine de mort dans le pays d’Afrique centrale, dont de larges pans sont occupés par le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda.

"En complicité avec une puissance étrangère, en l'occurrence le Rwanda", Joseph Kabila a cherché à "renverser par la force le pouvoir légalement établi" à Kinshasa, énonce l'acte d'accusation.

#PROCÈSKABILA | Interrogé sur l’absence de Joseph Kabila à l’audience, le ministre intérimaire de la Justice, Samuel Mbemba, a rappelé que « la justice ne négocie pas, elle ne dialogue pas, et son agenda n’est pas celui de la politique ». pic.twitter.com/0ZPOfetFvX — BETO (@betordc) July 25, 2025

L'Est congolais, région riche en ressources naturelles frontalière du Rwanda, est déchiré par des conflits depuis 30 ans. Les violences se sont intensifiées ces derniers mois avec la prise de contrôle par le M23 de Goma et Bukavu, capitales du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

La RD Congo, représentée par sept avocats, s’est constituée partie civile sur l’initiative du ministre intérimaire de la Justice, Samuel Mbemba. Vendredi, les avocats ont demandé et obtenu le renvoi de l’audience au 31 juillet pour accéder aux pièces du dossier. "La justice va faire son travail en toute indépendance", a assuré le ministre.

Ce procès peut se tenir car l'immunité parlementaire de Joseph Kabila, ancien président et sénateur à vie, a été levée par le Sénat le 22 mai dernier. Quelques jours plus tard, il se rendait à Goma, capitale du Nord-Kivu sous le contrôle du groupe armé M23.

L'accusation considère Joseph Kabila comme l'un des initiateurs de l'Alliance fleuve Congo (AFC), la branche politique de ce groupe armé. C'est dans ce contexte qu'il est accusé notamment des cas d'homicides et de viols commis par des hommes de la coalition AFC/M23.

Un procès contesté

Malgré l'absence de représentants de son parti, le PPRD, à la haute cour militaire, ses partisans suivent de près les développements de cette affaire.

Pour certains, ce procès est perçu comme une manœuvre politique. Le vice-président du PPRD, Aubin Minaku, dénonce un procès à "motivation politicienne", remettant en question l'intégrité du processus judiciaire.

Présenter Joseph Kabila comme membre du M23, c'est "un procès d'intention", "une stratégie malveillante", a déclaré Benjamin Mbonimpa, secrétaire exécutif de l'AFC/M23 et signataire de l'accord de Doha pour ce groupe armé.

Le gouvernement ne devrait pas lui "coller l'étiquette de membre du AFC/M23" parce qu'il s'est rendu à Goma, M. Kabila "est libre en tant que citoyen congolais de se rendre où il veut", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse.

À Bukavu, dans le Sud-Kivu, la population espère que le dialogue de paix en cours à Doha entre le gouvernement congolais et le M23 aboutira, malgré les tensions exacerbées par ce procès. L'accord récemment signé à Doha a été salué par la communauté internationale comme une "avancée" vers un accord de paix global dans l'est congolais.