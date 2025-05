TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

RD Congo : des initiatives pour pallier au manque d'aliments thérapeutiques

Par TV5MONDE SIMON RODIER

Dans l'est de la RDC, à Bukavu, certains centres de santé et hôpitaux sont confrontés à une grave pénurie d'aliments thérapeutiques après le pillage des dépôts du PAM. Pour pallier au manque de ces produits, essentiels pour la survie d'enfants souffrant de malnutrition et de patients vulnérables, des initiatives locales émergent, comme celle de Kesho Congo, qui a lancé la production de biscuits thérapeutiques.