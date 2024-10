TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 30 s

RD Congo : Jambo-Lab, un outil de prévention des risques environnementaux

Par TV5MONDE SIMON RODIER, AMANI ALIMASI JOSEPH

Dans l'Est de la RDC, Joseph Tsongo, jeune activiste, passionné de la justice sociale et environnementale dans son pays, vient de mettre en place Jambo-Lab une plateforme numérique qui préserve la vie et les moyens de subsistance des communautés touchées par les effets du changement climatique et de la guerre.