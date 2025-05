TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

RD Congo : Joseph Kabila apparaît à Goma

Par TV5MONDE Luc Oerthel

Après plus d'un an de silence et d'exil, l'ancien président congolais Joseph Kabila est apparu jeudi à Goma, où il a rencontré, aux côtés du porte-parole du M23, plusieurs chefs religieux. Son retour, très commenté et diversement apprécié, intervient dans un contexte politique extrêmement tendu.