RD Congo : la Céni annule certains résultats des élections

Alors que le pays attend tjs les résultats des élections législatives, provinciales et municipales partielles du 20 décembre, la Commission électorale a annulé des votes locaux et législatives dans certaines provinces en raison d'irrégularités et de fraudes. Explications de notre invité le politologue Ithiel Batumike.