RD Congo : la fermeture des banques plonge Goma dans une grave crise financière

Par TV5MONDE THEODORE DE KERROS

Dans la foulée de la prise de Goma par l'AFC / M23 fin janvier, Kinshasa a ordonné la fermeture des banques de la ville. Aujourd'hui, l'argent liquide, de plus en plus rare, circule sans aucune traçabilité et de nombreux secteurs économiques sont à l'arrêt.